Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
İngiltere merkezli çevrim içi moda devi ASOS'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'da yaşanan trajik bir olayda hayatını kaybetti. Pattaya'da konakladığı binanın 17'nci katından düşen iş insanının ölümüyle ilgili soruşturmada ilk bulgular, cinayet şüphesine rastlanmadığını ortaya koydu.
- ASOS'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'ın Pattaya kentinde 18 katlı bir binanın 17'nci katından düşerek öldü.
- Tayland polisi, Griffiths'in ölümüyle ilgili soruşturmada cinayet ihtimalini dışladı ve oda kapısının içeriden kilitli olduğunu açıkladı.
- Quentin Griffiths, 2000 yılında Londra'da ASOS'u kurdu ve şirketin piyasa değeri bir dönem 6 milyar sterlinin üzerine çıktı.
Online moda devi ASOS'un kurucularından Quentin Griffiths, Tayland'da 18 katlı bir binadan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet ihtimalinin dışlandığı bildirildi.
17'NCİ KATTAN DÜŞTÜ
People'ın haberine göre Griffiths, 9 Şubat'ta Pattaya kentinde konakladığı 18 katlı binanın 17'nci katından düştü. Lüks bir otelin önünde hareketsiz halde bulunan kişinin Griffiths olduğu Tayland polisi tarafından doğrulandı.
KAPI İÇERİDEN KİLİTLİYDİ
Yetkililer, iş insanının bir süredir 17'nci kattaki süitte kaldığını açıkladı. Odanın kapısının içeriden kilitli olduğu ve içeriye zorla girildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yapılan otopside de cinayete işaret eden bir iz bulunmadığı kaydedildi.
Polis kaynakları, Griffiths'in devam eden iki ayrı dava nedeniyle stres altında olabileceğini değerlendirdi.
EŞİYLE HUKUKİ ANLAŞMAZLIK İDDİASI
Griffiths'in Taylandlı ikinci eşiyle ayrı yaşadığı ve birlikte işlettikleri işletme nedeniyle hukuki anlaşmazlık içinde oldukları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Griffiths'in ölümünden haberdar olunduğu ve yerel makamlarla temas halinde olunduğu ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ MİLYARLARI GÖRDÜ
Quentin Griffiths, 2000 yılında Londra'da Nick Robertson, Andrew Regan ve Deborah Thorpe ile birlikte ASOS'u kurdu.
Başlangıçta televizyon ve sinema yıldızlarının giydiği kıyafetlere benzer ürünlerin satıldığı platform, zamanla yüzlerce markayı bünyesine katan küresel bir çevrim içi moda perakendecisine dönüştü.
Şirketin piyasa değeri bir dönem 6 milyar sterlinin üzerine çıkarken, Griffiths görevinden ayrılmasının ardından da büyük hissedarlar arasında yer almaya devam etti.