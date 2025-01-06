Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u Irak/Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup'u Irak/ Hakurk'ta etkisiz hale getirdi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYDİLER

MİT'in saha ajanları, PKK/KCK'nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren terörist ASLAN ve MAHÇUP'un, Irak/ Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Türkiye'deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK'lı Zeynep ASLAN ve Zeliha MAHÇUP'un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi. MİT, iki kadın teröristi hedef listesine aldı. MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Mitra Mani kod Zeynep ASLAN ve Ekin Dilda kod Zeliha MAHÇUP adım adım takip edilmeye başlandı.

METROPOLLERİ KANA BULAYACAKLARDI

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı. Uygun şartların oluşması ile MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristleri Irak/ Hakurk'ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

ZEYNEP ASLAN KİMDİR?

Zeynep ASLAN, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. ASLAN, örgüt tarafından silahlandırılarak Gare, Kandil, Metina ve Haftanin'de faaliyet gösterdi. Irak kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde yer aldı. Son olarak Hakurk'ta, psikolojik sıkıntıları bulunmasından faydalanılarak PKK/KCK sorumluları tarafından Türkiye'de eylem yapması yönünde ikna edildi.

ZELİHA MAHÇUP KİMDİR?

Zeliha MAHÇUP, küçük yaşta terör örgütü tarafından silah altına alındı. 2015 yılında PKK/KCK tarafından DEAŞ ile çatışmalara girmesi amacıyla Suriye'ye gönderildi. Son olarak Hakurk'ta eylem amaçlı eğitim aldı.

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup öldürüldü
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

Ünlü yorumcular aynı noktada birleşti
img

Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı! 3 ölü, 18 yaralı
İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak? Salih Uzun kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.