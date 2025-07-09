MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık

MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
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MİT Başkanı İbrahim Kalın ikili temaslarda bulunmak üzere dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci oldu. Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, ikili temaslarda bulunmak üzere dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bağdat'ta ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya gelen MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Cemal Reşid ile de görüştü. MİT Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Reşid ile görüşmesine Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de eşlik etti.

MİT Başkanı Kalın, Bağdat temasları kapsamında Irak Savunma Bakanı Sabit Bişar, Irak Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hamis Hançer ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile de bir araya geldi.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ BAŞLIK "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Bağdat yönetimi ile yapılan görüşmelerde, masadaki en önemli gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu. Irak yönetimi ile karşılıklı olarak sınır güvenliği, bölgenin terörden arındırılması ve terörün bölge gündeminden çıkarılması amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak ortak adımlar ele alındı. Irak yönetimi her seviyede Türkiye'ye tam desteğini vurguladı.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN MÜZAKERE EDİLDİ

MİT Başkanı Kalın'ın, Bağdat yönetimi ile yaptığı görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın temini için iş birlikleri müzakere edildi. Irak yönetimi ile iki ülke arasındaki iyi ilişkiler de masadaki konular arasındaydı. MİT Başkanı'nın Bağdat ziyaretinde, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş da gündemindeydi. Yaşanan çatışmalar sonrasında iki ülke arasındaki ateşkes süreci değerlendirildi.

MİT Başkanı Kalın ayrıca Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı M. Seman Ağaoğlu'nun yanı sıra ITC yöneticileri ile bir araya gelerek Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı bölgelerdeki genel güvenlik durumu ve seçimlere yönelik hazırlıklar hakkında da bilgi aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

MHP-AKP in pkk açılımı, teröre teslim olma hızla devam ediyor, gelecek seçimlerde eli kanlı bebek katilini cumhurbaşkanı da yaparsınız,

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıAkpli S1ken:

sonu.nuz geldi fotu arabı recebi taib ve avaneleri.

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Haber YorumlarıAkpli S1ken:

sonunuz geldi fotu arabı recebi taib ve avaneleri.

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıAras Aras:

Abdullah (Abdulcambaz ) Öcalan dır asıl MİT'in başındaki başındaki müsteşar.

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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

adam türk bile değil mit başkanı hemde türkiyenin yuh yaaaa

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