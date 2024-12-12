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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

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MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Heyet, ziyaretlerinin bir parçası olarak tarihi Emevi Camii'nde namaz kıldı.

61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. Yaşanan iç savaş sürecinde Suriye'deki sivil halka her daim desteğini sürdüren Türkiye'den bugün Başkent Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleşti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi.

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDILAR

İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Emevi Camii'nde namaz kıldı. İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyetinin Emevi Camii'nde coşkuyla karşılandığı anlar kameralara yansıdı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (52)

Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Bu olay siyasi şovmenlik tir bana göre.

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme274
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Haber YorumlarıJokerAllame:

harika bir haber ekonomi düzeldi dolar 1 TL herkes mutlu !!!!

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme241
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Haber Yorumlarıosman baglar:

kolpacılar sizi....

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme180
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Haber YorumlarıCumali Keleş:

Siyonistler gösteriş yapmaya devam ederken israil şamı çoktan aldı.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme168
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Haber YorumlarıYsr Ayz:

Dediğimizi yapariz demiş istikamet Kızılelma demiş cok pis göndermede bulunmuş hani emevi camisinde namaz kilamadiniz diyenlere

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıFurkan inci:

amerika ve israilin tarafında duruyoruz esadın devrilmesine yardım ederek onların ekmegine yag surduk müslümanmıyız biz şimdi

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Yorum Beğenme137
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Netanyahu da gelseydi, ortak zaferlerini beraber kutlarlardı.

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Allahına gurban

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

kaç rekat ve hangi sureller bilirmisin

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Adamların ülkesinin içinden geçtiniz. Ortadoğu’yu toz duman ettiniz. Sizin bu kibiriniz yüzünden milyonlarca insan evinden yurdundan oldu, bir o kadarı da hayatını kaybetti.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme110
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