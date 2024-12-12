MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Heyet, ziyaretlerinin bir parçası olarak tarihi Emevi Camii'nde namaz kıldı.
61 yıllık Baas rejiminin devrildiği Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. Yaşanan iç savaş sürecinde Suriye'deki sivil halka her daim desteğini sürdüren Türkiye'den bugün Başkent Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleşti.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Emevi Camii'ni ziyaret eden Kalın'ın camide namaz kıldığı öğrenildi.
EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDILAR
İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Emevi Camii'nde namaz kıldı. İbrahim Kalın ve beraberindeki Türk heyetinin Emevi Camii'nde coşkuyla karşılandığı anlar kameralara yansıdı.