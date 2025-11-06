Mississippi'de Kimya Tesisinde Patlama: Yaralı Yok

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama meydana geldi. Mississippi Valisi Tate Reeves, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazoo City kentindeki olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını kaydederek, patlamanın ardından bölge sakinlerinin tahliye edildiğini belirtti. Reeves, "Sızıntıya hızlı müdahale eden tüm Mississippi ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 'hava izleme operasyonlarının süreceği' bilgisi paylaşıldı.