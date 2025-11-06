Haberler

Mississippi'de Kimya Tesisinde Patlama: Yaralı Yok

Mississippi'de Kimya Tesisinde Patlama: Yaralı Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir hidrojen ve nitrojen üretim tesisinde meydana gelen patlamada can kaybı veya yaralanma olmadı. Bölge sakinleri tahliye edilirken, hava izleme operasyonları başlatıldı.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir kimya tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir hidrojen ve nitrojen malzemeleri üretim tesisinde patlama meydana geldi. Mississippi Valisi Tate Reeves, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yazoo City kentindeki olayda can kaybı veya yaralanma olmadığını kaydederek, patlamanın ardından bölge sakinlerinin tahliye edildiğini belirtti. Reeves, "Sızıntıya hızlı müdahale eden tüm Mississippi ilk müdahale ekiplerine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Mississippi Çevre Kalitesi Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 'hava izleme operasyonlarının süreceği' bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Galatasaray'ın sahada yaptıklarını gören Ajax taraftarı çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Bakan Şimşek'ten vergi ve harçlar için indirim sinyali: Konu gündemimizde

Art arda zam haberleri beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Bu kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak

Bu kurala uymayan sürücülere 993 lira ceza kesilecek
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.