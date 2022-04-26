Mısır'da yapılan kazılarda 8 metrelik granitten yapılma tapınak kapıları bulundu
Xinhua - Dünya
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Mısırlı arkeologlardan oluşan bir heyetin, Kuzey Sina'daki antik Tell el-Farama (Pelusium) bölgesinde bir Zeus tapınağının kalıntılarını gün yüzüne çıkardığını belirtti. Tapınağın kalıntılarında ise kapıların 8 metre uzunluğunda ve granitten olması dikkat çekti.
Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, bölgede toprağın yüzeyinde büyük bir kapının kalıntılarının ekskavatörler tarafından ortaya çıkarıldığını açıkladı. Waziri, çıkarılan kalıntıların incelemelerinin yapılmasından sonra tapınağın yerinin belirlendiğini aktardı.
BULUNAN KAPILAR 8 METRE UZUNLUĞUNDA
Waziri, kapının her biri yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 1 metre kalınlığında iki pembe granit sütundan ve kapının üzerine yerleştirilmiş bir granit lentodan oluştuğunu sözlerine ekledi. Öte yandan Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Mısır Tarihi Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawy, tapınağın yükseltilmiş bir platform üzerinde kerpiçten inşa edildiğini söyledi.
Xinhua / Dünya