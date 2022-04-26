Mısır'da yapılan kazılarda 8 metrelik granitten yapılma tapınak kapıları bulundu

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, bölgede toprağın yüzeyinde büyük bir kapının kalıntılarının ekskavatörler tarafından ortaya çıkarıldığını açıkladı. Waziri, çıkarılan kalıntıların incelemelerinin yapılmasından sonra tapınağın yerinin belirlendiğini aktardı.

BULUNAN KAPILAR 8 METRE UZUNLUĞUNDA

Waziri, kapının her biri yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 1 metre kalınlığında iki pembe granit sütundan ve kapının üzerine yerleştirilmiş bir granit lentodan oluştuğunu sözlerine ekledi. Öte yandan Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Mısır Tarihi Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawy, tapınağın yükseltilmiş bir platform üzerinde kerpiçten inşa edildiğini söyledi.

Xinhua / Dünya