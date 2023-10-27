Mısır'ın İsrail ve Gazze Şeridi'ne yakın turistik Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı gerçekleştirildi. Nuveyba kentine gerçekleştirilen İHA saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e 7 kilometre uzaklıkta bulunan Taba kentine yapılan roketli saldırı ile ilgili ölü ve yaralı sayısı paylaşılmadı. Saldırıların nereden ve kim tarafından yapıldığı araştırılıyor.

Mısır'ın Taba ve Nuveyba kentlerine İHA ve roket saldırısı: 6 yaralı

Mısır'ın doğusundaki İsrail sınırı yakınında yer alan Taba kentine bir insansız hava aracı (İHA) düştü, Akabe Körfezi açıklarında bulunan Nuveyba kentine de bir roket isabet etti.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, Taba kentinde bir binanın üzerine "tanımlanamayan" bir İHA düştüğünü doğruladı. Albay Abulhafız, "Olayda 6 kişi hafif yaralanmış olup, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneden taburcu edilmiştir. Olay, ilgili makamlardan oluşan uzman bir heyet tarafından araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mısır'da yayın yapan El-Kahire televizyonunun haberine göre ise Sina Yarımadası'nın güneydoğusunda Akabe Körfezi kıyılarında yer alan Nuveyba kentine roket düştü. Mısırlı yetkililer, Nuveyba'ya roket düşmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI BÖLGEYE UÇTU

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre önce Kızıldeniz bölgesinde bir hava tehdidinin tespit edildiğini ve savaş uçaklarının bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten Adraee, Nuveyba'ya roket düşmesinin, söz konusu tehditten kaynaklandığını tahmin ettiklerini ifade etti.

"İSRAİL, ABD VE MISIR İLE ÇALIŞACAK"

Adraee, "İsrail, bölgenin güvenliğini korumak için Kızıldeniz muhitinden gelebilecek tehditlere karşı ABD ve Mısır ile çalışacak." açıklamasında bulundu.

İSRAİL'E 7 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Mısır'ın İsrail sınırı yakınında bulunan Taba kenti, İsrail'in Eilat kentine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yer alıyor.