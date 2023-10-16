Mısır Dışişleri Bakanı: İsrail, Gazze'ye yardımların geçişini engelliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını söyledi. Şukri, başkent Kahire'de Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırıya geçtiği 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısının 3 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düne kadar hastanelere nakledilen yaralıların sayısı, 26'sı kritik, 310'u ağır, 710'u orta ve geri kalanı hafif olmak üzere 3 bin 968'e ulaştı." denildi.

Açıklamada, halen hastanelerde 89'u ağır, 181'i orta ve 81'i hafif olmak üzere 351 yaralının olduğu aktarıldı.

Son yapılan açıklamalarda Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi yaşamını yitirdi. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.