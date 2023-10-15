Mısır Dışişleri Bakanı Almanya Dışişleri Bakanı ile Filistin-İsrail gerilimini görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Filistin ve İsrail arasındaki artan gerilime ilişkin gelişmeleri görüştü. Şukri, bölgedeki gerilimin durdurulması ve Gazze'ye yönelik bombardımanın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile "Filistin ve İsrail arasında artan gerilime" ilişkin gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'de bulunan Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi.

"Gazze Şeridi'ndeki sivillerin daha fazla riske atılmaması için bölgedeki gerilimin derhal durdurulması gerektiğini" vurgulayan Şukri, görüşmede, Alman mevkidaşını ülkesinin bölgede sükunetin sağlanmasına yönelik Filistin ve İsrail'in yanı sıra uluslararası taraflarla yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında bilgilendirdi.

Şukri, "İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımana derhal son vermesi gerektiğini, bölgede gerilimi artıracak herhangi bir adımdan ve kara harekatı başlatacağına dair tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğine" dikkati çekti.

Şukri ayrıca, "ülkesinin 'İsrail'in Gazze'deki sivillere güneye doğru gitmeleri' yönündeki çağrılarını reddettiğini" ifade ederek, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası toplumun gerilimin durmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği kaydetti.

Öte yandan Mısırlı Bakan Şukri, Hollandalı ve Moldovalı mevkidaşlarıyla yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmesinde de "Gazze'deki gelişmeleri" değerlendirdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.