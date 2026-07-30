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Mısır: Dimyat Limanı'ndaki gemi yangınına İHA saldırısı neden oldu

Mısır: Dimyat Limanı'ndaki gemi yangınına İHA saldırısı neden oldu
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MISIR hükümeti, Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

MISIR hükümeti, Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının bir insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, dün Dimyat Limanı'nda iki gemide çıkan yangının ilk incelemelere göre, bir insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, saldırıyı üstlenen olmadığı ve olaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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