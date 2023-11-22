Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail-Hamas çatışmalarında insani ara verecek uzlaşıdan memnun

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşı amacıyla ülkesi, Katar ve ABD'yle yürütülen ortak arabuluculuğun başarısından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşı amacıyla ülkesi, Katar ve ABD'yle yürütülen ortak arabuluculuğun başarısından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sisi, sosyal medya hesabından İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşı konusunda açıklama yaptı.

Mısır'ın Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alacak şekilde barışın tesis edilmesi ve adaletin sağlanması konusundaki çabalarının devam ettiğini belirten Sisi, "Mısır-Katar-ABD arabuluculuğunun, Gazze Şeridi'nde insani ara sağlayacak uzlaşı ile her iki tarafta alıkonulanların değişimi konusunda anlaşmaya varılmasında sağladığı başarıyı memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Sisi, ülkesinin adaleti sağlayacak, barışı tesis edecek ve Filistin halkının meşru haklarını güvence altına alacak nihai ve sürdürülebilir çözümlere ulaşılmasına ilişkin yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı, bu aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin ise 24 saat içinde ilan edileceğini bildirmişti.