Mısır'a gidiyor! Gazze müzakerelerine Türkiye'den üst düzey katılım
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde gerçekleşecek 'Gazze'de ateşkes müzakereleri'ne katılmak için Mısır'a gidecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 21 maddelik Gazze'de barış planını açıkladı.
GAZZE MÜZAKERELERİ MISIR'DA
Hamas'tan ve İsrail'den gelen olumlu açıklamalar barış umutlarını arttırırken; iki taraf heyetlerinin Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde dolaylı müzakereler yürüteceği öğrenildi.
TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM
Öte yandan sıcak bir gelişme de Türkiye cephesinde yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın, 8 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrindeki 'Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacağı öğrenildi.
MÜZAKERE ÖNCESİ DİPLOMASI TRAFİĞİ
MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve HAMAS yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
MİT Başkanı Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.