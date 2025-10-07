Haberler

Mısır'a gidiyor! Gazze müzakerelerine Türkiye'den üst düzey katılım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mısır'a gidiyor! Gazze müzakerelerine Türkiye'den üst düzey katılım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde gerçekleşecek 'Gazze'de ateşkes müzakereleri'ne katılmak için Mısır'a gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 21 maddelik Gazze'de barış planını açıkladı.

GAZZE MÜZAKERELERİ MISIR'DA

Hamas'tan ve İsrail'den gelen olumlu açıklamalar barış umutlarını arttırırken; iki taraf heyetlerinin Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde dolaylı müzakereler yürüteceği öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Öte yandan sıcak bir gelişme de Türkiye cephesinde yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın'ın, 8 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrindeki 'Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacağı öğrenildi.

MÜZAKERE ÖNCESİ DİPLOMASI TRAFİĞİ

MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve HAMAS yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze'de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye'den dikkat çeken "Selahattin Demirtaş" başvurusu
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Sabah gözaltına alınan eski AK Partili vekil tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında

Emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları

Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.