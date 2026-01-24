Haberler

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde aşırı soğuklar etkili oluyor. Eksi 21 dereceye kadar düşen sıcaklıklar rüzgarın da etkisiyle eksi 45 derece olarak hissediliyor. Balkonda tutulan makarnanın havada donduğu görüntü bölgedeki soğuğun boyutunu gözler önüne serdi.

  • Minneapolis'te hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü.
  • Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık eksi 45 civarına geriledi.
  • Dışarıda bırakılan sıcak makarna havada donarak sertleşti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Cuma günü Minneapolis'te yaşanan aşırı soğuk hava sırasında dışarıda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada ve yerel halk arasında dikkat çekti.

MAKARNA HAVADA DONDU

Balkonda tutulan bir çatalın üzerinden yükselen sıcak makarna, soğuk hava nedeniyle havada donarak sertleşti. Bu sıra dışı olay, şehirdeki ekstrem hava koşullarının somut bir görüntüsü olarak gündeme oturdu. Bazı kullanıcılar ise makarnanın bilinçli bir şekilde oluşturulan bir eser olduğunu ancak kentte aşırı soğuk havaların yaşandığını belirtti.

Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

HİSSEDİLEN SICAKLIK: EKSİ 45

Ulusal Hava Servisi verilerine göre Minneapolis'te hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü. Rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklık eksi 45 civarına geriledi. Bu değerler, bölgenin normal kış ortalamalarının çok daha altında gerçekleşti ve dışarıda bırakılan sıcak yiyeceklerin bile hızla soğumasına ve donmasına neden oldu.

