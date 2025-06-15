Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti

Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti
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İngiltere Prensi William'ın yakın arkadaşı olan 53 yaşındaki Hintli iş insanı Sunjay Kapur bir polo maçında ağzına giren arıyı yutması sonucu anafilaktik şoka girerek hayatını kaybetti.

Prens William'ın milyarder arkadaşı 53 yaşındaki Sunjay Kapur, İngiltere'deki Guards Polo Club'da maç sırasında yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

"BİR ŞEY YUTTUM"

Telegraph'ın haberine göre, Hindistan doğumlu Kapur, görgü tanıklarına göre maç sırasında takım arkadaşlarına "Bir şey yuttum" dedi. Kapur'un arı yuttuğu ve anafilaktik şoka girerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Milyarder iş insanı maç sırasında arı yutunca hayatını kaybetti

DEV ŞİRKETİN BAŞKANIYDI

Kapur, küresel otomobil parçaları devi Sona Comstar'ın başkanıydı. Sona Comstar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Sayın Sunjay Kapur'un ani vefatından dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. O, tutkusu, içgörüsü ve özverisi ile şirketimizin kimliğini ve başarısını şekillendiren vizyon sahibi bir liderdi."

PRENS WILLIAM'IN ARKADAŞIYDI

Prens William'ın da arkadaşı olan Kapur, golf tutkunuydu. Kapur, 12 Haziran'da Smith's Lawn sahasında oynanan Cartier Queen's Kupası yarı finalinde, Aureus takımının Sujan Indian Tigers'a karşı mücadelesi sırasında hayatını kaybetti. Kraliyet ailesiyle yakın ilişkili Guards Polo Club, Kapur'un ani ölümü karşısında derin üzüntü yaşadıklarını belirterek ailesine ve takımına taziye mesajı yayımladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

Allah dilerse. arı ile insanın canını alır,

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Bir sineğe bir arıya mağlupsun eyyyy insanoğlu Alemlerin Rabbi olan Allah'ı mağlup edeceğinimi sanıyorsun özellikle Türkiye'deki laikler

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

HALİL YARRRRBAŞI...... Allahu Teala Hazretleri Kuran'da ENFAL SURESİ'nin 73. Ayeti'nde "MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM ETMELERİNİ, DESTEK OLMALARINI" kesin olarak emretmiştir...... Senin "RECEP", İsrail'e karşı savaşan İRAN'A NEDEN YARDIM ETMİYOR ?........ cevabını çok merak ediyoruzzzz... Ahirette Allah'a (c.c) hesap var !!!!....

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