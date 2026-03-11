Milei'den çok konuşulacak sözler: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ABD ziyareti kapsamında New York'taki bir Yahudi üniversitesinde yaptığı konuşmada İsrail'e güçlü destek verdiğini belirterek kendisini "dünyanın en Siyonist başkanı" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Miami'de düzenlenen Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne katılan Milei, daha sonra New York'ta bir Yahudi üniversitesinde konuşma yaptı. Milei, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tam destek verdiğini ifade etti.

"İRAN BİZİM DÜŞMANIMIZ"

Konuşmasında İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Milei, "İran bizim düşmanımızdır, kazanacağız. Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

"ARJANTİN TARİHİN DOĞRU TARAFINDA"

Arjantin'in uluslararası krizlerde "tarihin doğru tarafında durduğunu" savunan Milei, çatışmanın yalnızca enerji kaynaklarıyla ilgili olmadığını söyledi.

Milei, "Birçok analist bunun petrol için verilen bir mücadele olduğunu düşünüyor ancak bu argüman zayıf ve hatalı. Asıl mesele jeopolitiktir. Bunun bir boyutu da uluslararası terörizmdir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump'a da övgülerde bulunan Milei, Trump'ın İran'a yönelik politikalarının küresel güvenlik açısından kritik olduğunu savundu.

Milei, " Dünya, Trump'a isabet etmeyen o kurşun sayesinde adeta bir santimetre farkla kurtuldu. Trump'ın kararı ve cesareti olmasaydı İran yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için büyük bir askeri tehdit haline gelebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

KUDÜS'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK

Arjantin Devlet Başkanı Milei daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e destek kapsamında ülkesinin 2026 yılında Kudüs'te büyükelçilik açacağını duyurmuştu.