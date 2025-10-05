Haberler

Midilli Adası Açıklarında Tekne Battı, 1 Ölü

Midilli Adası Açıklarında Tekne Battı, 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi kurtarıldı.

MİDİLLİ Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ege Denizi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin, Midilli Adası'nın güney açıklarında battığı belirtildi. Teknedeki bir kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 17 kişinin ise kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaraylıları kahreden haber! 1 ay boyunca forma giyemeyecek
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.