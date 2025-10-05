Midilli Adası Açıklarında Tekne Battı, 1 Ölü
Ege Denizi'nde Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi kurtarıldı.
MİDİLLİ Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ege Denizi'nden Yunanistan'a yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin, Midilli Adası'nın güney açıklarında battığı belirtildi. Teknedeki bir kişinin yaşamını yitirdiği, kurtarılan 17 kişinin ise kimlik tespiti için Midilli'deki ilgili birimlere sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya