Yunanistan Başbakanı Miçotakis aklınca Türkiye'ye meydan okudu: Savaş olasılığından endişe etmiyorum

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yine haddini aşan sözler söyleyerek aklınca Türkiye'ye meydan okudu. Miçotakis, "Türkiye ile savaş olasılığından endişe etmiyorum. Ama tüm bu savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Japonya ziyareti sırasında medya kuruluşu Nikkei Asia'ya bir mülakat verdi. Miçotakis, Yunanistan- Türkiye ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NATO ÜYESİYSENİZ TARAFSIZ KALAMAZSINIZ"

Miçotakis, Türkiye'nin Ukrayna politikasına ilişkin "Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadı. Rusya ile özel ekonomik ilişkilerden büyük faydalar sağladı ve savaşta tarafsız kaldı. Türkiye'nin tutumu NATO'nun pek çok üyesinde hayal kırıklığı ve huzursuzluk yarattı. NATO üyesiyseniz tarafsız kalamazsınız" dedi.

"SAVAŞ OLASILIĞINDAN ENDİŞE ETMİYORUM"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklere değinen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile bir savaş olasılığından endişe etmiyorum. Ancak endişe ettiğim şey, Türk dış politikasının son birkaç yıldır daha revizyonist ve daha saldırgan bir hale gelmesi. Bu durumun, Ukrayna'daki uluslararası hukuk ihlaliyle uğraştığımız bir döneme denk gelmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyorum."

"TÜRK KAMUOYUNUN ZEHİRLENMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Miçotakis, "Türkiye tarafında görüp duyduklarınızın pek çoğu seçim öncesi söylemi. Ama tüm bu savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum" diye konuştu.

YUNANİSTAN'IN UKRAYNA'YA LEOPARD SEVKİYATINI REDDETMESİ

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Leopard sevkiyatını reddetmesine ilişkin de konuştu. Miçotakis "Ukrayna'ya zırhlı araçlar gibi önemli askeri destek sağlıyoruz ama Leopard 2'leri vermeyeceğiz. Çok basit bir nedenden dolayı. Çünkü onlar bizim kendi savunma stratejimiz için son derece gerekli. Şimdiye kadar hep söyledik: Ukrayna'ya destek olmak istiyoruz ama kendi savunmamız pahasına değil" diye konuştu.

S-300'LERİ DE GÖNDERMEYİ REDDETMİŞTİ

Yunanistan, 350 adet Leopard 2 ve 500 adet Leopard 1 ile Avrupa'da en fazla Leopard tankına sahip ülke konumunda. Atina daha önce, elindeki Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesine yönelik taleplere de ret yanıtı vermişti.

ERDOĞAN: ÇILGIN TÜRKLER YÜRÜR

20 Ocak'ta Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenmişti vermişti. Erdoğan, "Bak Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok." demişti.