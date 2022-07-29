Miçotakis'in hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilere değindi.

"TÜRKİYE İLE SORUNLARI GİDERMEK İSTİYORUZ"

"NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı" diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu. Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Miçotakis, doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SKANDAL İFADELER

Sözcü'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.

ERDOĞAN "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK" DEMİŞTİ

Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege'de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Yunanistan Başbakanı'nı hedef alarak "Benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş, iki lider geçen ayki NATO zirvesinde de yan yana gelmemişti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, hafta başında Yunan basınına verdiği röportajda Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de 'saldırgan tavır sergilemek'le suçlamıştı.