Miçotakis ateşle oynuyor! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi - Haberler

ABD ve Fransa'nın arkasında olmasına güvenerek Türkiye'ye diklenmeye başlayan Yunanistan ve başbakanı Miçotakis, hukuk dışı eylemlerine ve Türkiye'yi kışkırtmaya devam ediyor. Lozan Antlaşmasına göre silahlandırılması ve yerleşimin yasak olması gereken Keçi (Pserimos) Adası'nı ziyaret eden Miçotakis, adada silahlarla çevrili karaya çizilen dev Yunan bayrağı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

YUNAN MEDYASI ZİYARETİ "ERDOĞAN'A MESAJ" DİYE DUYURDU

Türkiye'ye karşı uluslararası kampanyasının startını veren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün Bodrum'un dibindeki Kos, Keçi ve Astipalya Adaları'nı ziyaret etti. Medya, ziyareti 'Erdoğan'a mesaj' diye duyurdu.

Miçotakis'e Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Petsas, Güney Ege Bölge Valisi George Hatzimarkos, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ve Yeni Demokrasi Partisi On İki Ada Milletvekilleri Manos Konsopis ve Vassilis Yanpos Polis ve Vassilis Yansis eşlik etti.

TÜRKİYE'NİN KITA SAHANLIĞI İÇİNDE

Miçotakis, ziyaretinde Türkiye'nin 6 millik kıta sahanlığı içinde bulunan Keçi Adası'ndaki askeri birliği de denetledi. Ada, eski cumhurbaşkanları Papulyas ve Pavlopoulos ile Başbakan Çipras tarafından da ziyaret edilmişti.

ADADA SİLAHLARLA ÇEVRİLİ DEV BAYRAĞI PAYLAŞTI

Miçotakis'in İstanköy'deki toplantının ardından 3 mil uzaklıktaki Lozan Antlaşması'na göre yerleşimin olmaması ve silahlandırılmaması gereken ancak hem yerleşimin olduğu hem de askeri birliğin bulunduğu ve toplarla uçaksavarların yerleştirildiği Keçi (Psemiros) Adası'na geçti. Miçotakis'in bu kez de ada ziyaretinin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından Keçi Adası'nın Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne bakan tarafına çizilen ve etrafında topların yerleştirildiği yaklaşık 60 metrekarelik dev Yunan bayrağını paylaşması dikkat çekti. Miçotakis paylaşımına "Pserimos. Ege'nin mavisinin bayrağımızın mavisiyle buluştuğu yer!" şeklinde yazdığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE DANS ETMEYE KALKMA

Miçotakis'in haddi aşan manevralarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da köprüleri attı. Erdoğan "Yunanistan'la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri Bakanı'ma da söyledim. Yüksek Düzeylik Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk Yunanistan'la" dedi. Sonra da, bunun gerekçelerine dair sözler sarf etti; "İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Sonra başla ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın… ABD'de Rum lobisi imiş, Kongre'de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma."