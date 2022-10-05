Miçotakis, araya Yunan sözcüsünü koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyorlar

6 Ekim'de Prag'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Yunan tarafından bomba bir haber geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Economou, zirvede Türkiye cephesinden bir görüşme talebi gelmesi durumunda Miçotakis'in bu talebi kabul edeceğini belirtti.

HABERLER.COM / DIŞ HABERLER

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları'nda yaşanan gerginliğin yankıları devam ederken, iki ülkenin liderlerinin art arda yaptıkları açıklamalar, tansiyonu hayli yükselmişti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD ile görüşüp yardım istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet bir yanıt gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaparsan yap, biz gereği neyse her zaman yapacağız ve yapmaya hazırız" demişti.

YUNAN SÖZCÜYLE HABER GÖNDERDİ

Bu gelişmelerin ardından Yunanistan tarafından bomba bir haber geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Yannis Economou, dün yaptığı açıklamada 6 Ekim'de Prag'da gerçekleşecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Türkiye tarafından gelecek olası bir görüşme teklifine olumlu yanıt vereceklerini dile getirdi.

"GÜNDEMİ SÖYLEMEK ÇOK ERKEN OLUR"

Gazetecilerin "Böyle bir toplantı olursa, gündemi ne olur?" sorusuna da yanıt veren Yannis Economou, "Şimdiden toplantının gündemi hakkında konuşmak erken. Böyle bir niyet varsa biz olumlu yanıt vereceğiz. Şimdilik bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ORTAKLARIMIZI DÜZENLİ OLARAK BİLGİLENDİRİYORUZ"

Yunan sözcüsü, Miçotakis'in ABD ile görüşmesi hakkında ise, "Başbakanımız, Türk tarafının provokasyonlarıyla ilgili ortaklarımızı düzenli olarak bilgilendiriyor" diye konuştu.