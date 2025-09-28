Haberler

Michigan'da Kiliseye Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Michigan'da Kiliseye Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırganın aracıyla kiliseye çarptıktan sonra ateş açtığı bildirildi. Olayla ilgili FBI soruşturma başlattı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını söyleyerek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

TRUMP: ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Olayla ilgili bilgilendirildiğini kaydeden Trump, "FBI olay yerine hemen ulaştı, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü fakat öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel ise FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Nejat İşler'e kafa atan gazeteciden açıklama var

Nejat İşler'e kafa atmıştı! O gazeteciden açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kilise alev alev yandı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.