Miami Havaalanı'nda Türk vatandaşının valizinden 65 kilo uyuşturucu çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami International Airport'ta, Miami'den Londra'ya gitmeye hazırlanan Türk vatandaşı bir yolcu, valizlerinde 65 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı.

VALİZDEN YAYILAN KOKU ŞÜPHE ÇEKTİ

CBS News'in haberine göre olay, 22 Aralık Pazartesi akşamı yaşandı. U.S. Customs and Border Protection (CBP) görevlileri, iki kabin valizinden yayılan yoğun koku üzerine durumu Miami-Dade Polisi Narkotik Birimi'ne bildirdi.

VALİZLERDE TAKİP CİHAZI DA VAR

Yetkililer, valizlerde yapılan aramada vakumla paketlenmiş 60 paket uyuşturucu madde ele geçirildiğini, uyuşturucunun toplam ağırlığının yaklaşık 65 kilo (130 pound) olduğunu açıkladı. Ayrıca her iki valizde Apple AirTag takip cihazlarının bulunduğu belirtildi.

CBS News'e konuşan yetkililer, söz konusu valizlerin Virgin Atlantic havayollarına ait uçuşla İngiltere'ye gitmek üzere olan 22 yaşındaki Türk vatandaşı Begüm Mulazimoğlu'na ait olduğunu aktardı.

AĞIR CEZA DAVASI AÇILDI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 330 ABD doları ve 530 İngiliz sterlini bulundu. Mulazimoğlu, işlemlerinin ardından gözaltına alınarak cezaevine sevk edildi.

KEFALETİ ÖDEDİ SERBEST KALDI

Mahkeme kayıtlarına göre Mulazimoğlu hakkında, 130 pound esrar ticareti suçlamasıyla ağır ceza davası açıldı. Savcılığın 15 bin dolar kefalet talep ettiği, mahkemenin ise 10 bin dolar kefalet belirlediği kaydedildi. Şüpheli, kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakıldı.

Davanın bir sonraki duruşmasının 20 Şubat tarihinde yapılmasının planlandığı bildirildi.