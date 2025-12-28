Haberler

Miami Havaalanı'nda Türk vatandaşının valizinden 65 kilo uyuşturucu çıktı

Güncelleme:
ABD'nin Miami kentinden Londra'ya uçmaya hazırlanan bir yolcu, valizlerinde 65 kilo uyuşturucu madde bulunmasının ardından gözaltına alındı. Yolcunun Türk vatandaşı 22 yaşındaki Begüm Mülazımoğlu olduğu açıklandı. 10 bin dolar kefaletle serbest kalan Mülazımoğlu "Esrar ticareti" suçlamasıyla yargılanacak.

  • Miami Havaalanı'nda Türk vatandaşı Begüm Mulazimoğlu'nun valizlerinden 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
  • Mulazimoğlu, 130 pound esrar ticareti suçlamasıyla ağır ceza davası açılarak 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
  • Davanın bir sonraki duruşması 20 Şubat tarihinde planlandı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami International Airport'ta, Miami'den Londra'ya gitmeye hazırlanan Türk vatandaşı bir yolcu, valizlerinde 65 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı.

VALİZDEN YAYILAN KOKU ŞÜPHE ÇEKTİ

CBS News'in haberine göre olay, 22 Aralık Pazartesi akşamı yaşandı. U.S. Customs and Border Protection (CBP) görevlileri, iki kabin valizinden yayılan yoğun koku üzerine durumu Miami-Dade Polisi Narkotik Birimi'ne bildirdi.

VALİZLERDE TAKİP CİHAZI DA VAR

Yetkililer, valizlerde yapılan aramada vakumla paketlenmiş 60 paket uyuşturucu madde ele geçirildiğini, uyuşturucunun toplam ağırlığının yaklaşık 65 kilo (130 pound) olduğunu açıkladı. Ayrıca her iki valizde Apple AirTag takip cihazlarının bulunduğu belirtildi.

CBS News'e konuşan yetkililer, söz konusu valizlerin Virgin Atlantic havayollarına ait uçuşla İngiltere'ye gitmek üzere olan 22 yaşındaki Türk vatandaşı Begüm Mulazimoğlu'na ait olduğunu aktardı.

AĞIR CEZA DAVASI AÇILDI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 330 ABD doları ve 530 İngiliz sterlini bulundu. Mulazimoğlu, işlemlerinin ardından gözaltına alınarak cezaevine sevk edildi.

KEFALETİ ÖDEDİ SERBEST KALDI

Mahkeme kayıtlarına göre Mulazimoğlu hakkında, 130 pound esrar ticareti suçlamasıyla ağır ceza davası açıldı. Savcılığın 15 bin dolar kefalet talep ettiği, mahkemenin ise 10 bin dolar kefalet belirlediği kaydedildi. Şüpheli, kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakıldı.

Davanın bir sonraki duruşmasının 20 Şubat tarihinde yapılmasının planlandığı bildirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEclipse Moon34:

İsim verip yardım ederse kurtarır veya kaçmalı ama zor o kadar meblağ ile sağlam ceza verirler 10-15 arası yatarı var ve miami federal cezaevi sıkıntılıdır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Mahkeme sadece 10 bin dolar isteyip serbest bırakırsa.. galiba suçunun çok yüksek olmadığı anlaşılmış. Resimde bayanın yüzü masum bir yüze benziyor. Kaşlar, saç, boğazlı elbise.. gözler.. kameraya bakışı.. saçını tarama şekli.. hepsi çok masum gözüküyor. Umarım EN FAZLA 1 sene ceza alır. Umarım hiç ceza almaz ve ABD den çıkış yapar. Yani ABD den ayrılır umarım.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCHPsavar:

65 kg mı valizler de uçağa bindirecek kadar mal mıymış.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Mahkeme sadece 10 bin dolar istemişse, galiba anlamışki suçu yüksek değil. Mahkeme genelde sadece suçu AZ olan insanlar için 10 bin dolar talep eder. Hakiki bir suçlu olsaydı, mahkeme ya 1 milyon dolar isterdi yada hiç serbest bırakmazdı.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Mahkeme sadece 10 veya 15 bin dolar KEFALET talep etmişse.. demekki bu haberde bir yanlışlık var. Bende bir defa ABD de tutuklanmışdım. Galiba yıl 2008 de. Suçu az olanlar için 10 bin dolar KEFALET alıyorlar. Zaten Kafelet o rakamdan başlıyor galiba. Yani en düşük 10 bin dolardır galiba.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

