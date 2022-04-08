Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu! Geriye gururlandıran kare kaldı
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Belçika'nın Brüksel kentindeki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada da gündem olan kareyi paylaşan kullanıcılar, gurur duyduklarını ifade ettiler.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşlarından büyük ilgi gördü. O sırada çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Konuşmasında Ukrayna'nın Buça kenti hakkında da konuşan Çavuşoğlu, görüntüleri "insanlık adına utanç verici" olarak niteleyerek "Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz." dedi.
Açıklamalarının devamında her koşulda barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bundan sonraki görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.