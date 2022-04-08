Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu! Geriye gururlandıran kare kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

ÇAVUŞOĞLU İLGİ ODAĞI OLDU

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, mevkidaşlarından büyük ilgi gördü. O sırada çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

KONUŞMASINDA BUÇA'DAKİ GÖRÜNTÜLERE DEĞİNDİ

Konuşmasında Ukrayna'nın Buça kenti hakkında da konuşan Çavuşoğlu, görüntüleri "insanlık adına utanç verici" olarak niteleyerek "Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz." dedi.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Açıklamalarının devamında her koşulda barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bundan sonraki görüşmelere Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini belirtti.