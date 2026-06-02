Danimarka'da Sosyal Demokratlar Lideri Mette Frederiksen Üçüncü Kez Başbakan Oldu

DANİMARKA'da seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen üçüncü kez başbakan oldu.

Danimarka basını, 24 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen'in üçüncü kez başbakan olduğunu duyurdu. Frederiksen'in koalisyon görüşmelerini başarıyla tamamladığı ve Kral Frederik ile görüştüğü bildirildi. Frederiksen ise açıklamasında, Kral Frederik ile görüşmesinde uzun müzakerelerin ardından yeni hükümetin kurulmaya hazır olduğu haberini ilettiğini aktardı.

