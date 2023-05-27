Metresiyle sokak ortasında öpüşen kocasının üzerinden araçla geçmişti! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Avustralya'nın Queensland kentinde bir kadın aldatan kocasına ve onun metresine çarptı. Kadının, kocası ve yasak aşkına çarptığı anlara ait görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

38 yaşındaki Christie Lee Kennedy, kocası David Larkin ve metresi Zowie Noring'i sokak ortasında öpüşürken yakaladı. Öfkeli kadın aracını kocası ve yasak aşkının üzerine sürdü. O anlara ait görüntüler mahkemede delil olarak kullanıldı.

"TELEFONUMU BUL" UYGULAMASINDAN TAKİP ETTİ

Christie Lee Kennedy çocuklarını kreşten almaya gittiğini dile getirdi. Christie, kocasını telefonunda yüklü olan "Telefonumu Bul" uygulamasını kullanarak onu adım adım takip ettiğini dile getirdi.

ARAÇTAN İNİP KADINA YUMRUK ATTI

Christie Lee Kennedy'nin ortaya çıkan görüntülerde hızla ikiliye çarptığı ve daha sonra araçtan inip kocasının metresine yumruk attığı görülüyor.

10 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Kennedy geçen ay Brisbane Bölge Mahkemesinde Pazartesi günü bir motorlu taşıtı tehlikeli bir şekilde kullanmaktan suçunu kabul etti. Yargıç Paul Smith geçen ay Kennedy'yi iki suçtan dolayı dokuz ay hapis cezasına çarptırdı ve bu hapis cezası iki yıl süreyle tamamen ertelendi. Mahkeme Kennedy'ye eski kocası ve Noring'e tazminat olarak 5 bin dolar ödemesi emredildi. Christie Lee Kennedy, toplam 10 bin dolar ödemesi veya olası bir ay hapisle karşı karşıya kalması için kendisine iki hafta süre verildi.