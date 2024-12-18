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Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor

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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Barzani, "Türkler bize karşı değil PKK ile savaşıyor. PKK savaşı bitirmeli ve silahlarını bırakmalıdır." dedi.

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı harekatları devam ediyor. Sınırın ötesinde terör örgütü varlığını tamamen bitirmek için yeni büyük operasyon ihtimalleri konuşulurken, dikkat çeken bir açıklama geldi.

BARZANİ: TÜRKİYE'NİN KÜRTLERLE SORUNU YOK, PKK İLE SAVAŞIYOR

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kürtlerle bir problemi olmadığını söyledi. Türkiye'nin PKK terör örgütü ile mücadele ettiğini belirten Barzani, "Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Sorun PKK'dır. Kürtlere değil PKK'ya karşı savaşıyor. PKK savaşı bitirmeli ve silahlarını bırakmalıdır." dedi.

Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyorKuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani

HDP'NİN ERBİL BÜROSU KAPATILMIŞTI

Öte yandan Kasım ayının ilk haftasında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Kuzey Irak yönetimi, HDP'nin Erbil'deki bürosunu kapatmıştı. Büro çalışanları güvenlik güçlerince şehir dışına çıkarılmıştı. HDP'nin Erbil Temsilciliğinde görevli Hikmet Hatip, Aydın Yalvaç, Sıtkı Vakar ve Nasır Yağız'ın, güvenlik güçlerince araçlara bindirildiği ve Erbil sınırları dışına çıkarıldığı öğrenilmişti.

Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarımehmet:

doğru söze ne denir. kürtler kardeşimiz. kalleş ermeni dolü pkk terör örgütü düşmanımız.

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Baba tarafı Kürt, anne tarafı Çerkez olan birisi olarak Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü destekliyoruz. Kimse yıkamaz bu aziz devleti. Üç beş tane satılık itrail çapulcularına bırakmayız bu memleketi.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıBursa null:

bir Kürt olarak vatanıma bayrağıma Alsancağima canimla kanımla bağlıyım YAŞASIN TÜRKİYE VE TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıZAZA Burak:

Satilmiş Barzaniler Kürtler sizi Affetmeyecek

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme63
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Haber Yorumlarıkürşat taşdemir:

ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN ANLAMIŞLAR

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Meclisteki bazı kesimlere gelsin Kürtlerin değilde Pkknın savunucularına gelsin Türk Kürt kardeştir ayırım yapan kalleştir

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Ferhade merde min bu benamuslar için çok güzel bir şiiri var!

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bunada arpa vermişler belli ağız değiştirmiş

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıTalip Kabaoglu:

Irakda bile hdp binası kapatılıyor ama tr de açık meclisde hatta meclis de aöz verip alıyor

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMerxas:

satılmış Barzani ailesi...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
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