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Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın arından yine gaz bombasıyla saldırdı

İsrail polisi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 4. cumada da Mescid-i Aksa önünde benzer görüntülere imza attı. İsrailli güvenlik güçleri, bu kez Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak için gelen Müslümanlara izin verirken; namazın ardından hem sivillere hem de gazetecilere sert müdahalede bulundu.