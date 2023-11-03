Mescid-i Aksa'da 4. cuma! İsrail polisi namazın arından yine gaz bombasıyla saldırdı
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İsrail polisi, Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 4. cumada da Mescid-i Aksa önünde benzer görüntülere imza attı. İsrailli güvenlik güçleri, bu kez Mescid-i Aksa önünde namaz kılmak için gelen Müslümanlara izin verirken; namazın ardından hem sivillere hem de gazetecilere sert müdahalede bulundu.
Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in yanıt vermesi sonrası bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. Çatışmalar 28 gündür devam ederken, İsrail polisi savaşın ardından 4. cumada da Mescid-i Aksa önünde toplanan Müslümanların üzerine gaz bombası attı.
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