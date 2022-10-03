Mesaili işini bırakıp genç erkeklere fotoğraflarını satmaya başladı! Aylık kazancı inanılmaz

Sosyal medya fenomeni Elaina St. James, mesaili bir işte çalışırken, bu işini bırakıp sosyal medyaya yöneldi. Genç erkeklere fotoğraflarını satarak ayda yaklaşık 915 bin TL kazanan ünlü ismin yeni mesleğine kimse inanamıyor. Elaina St. James ise 50 yaş üzerindeki kadınların çekiciliğini kanıtlamak için bu işe girdiğini söylüyor.

Dünya genelinde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok iş kolu türedi. Hatta geleneksel mesai kavramı dahi teknolojiyle birlikte tarihe karışmaya başladı. Bu iş kollarından bazıları ise duyanlara ilk başta çok şaşırtıcı geliyor. Çünkü çoğu daha önce yapılmamış işlerden oluşuyor.

MESAİLİ İŞİNİ BIRAKTI

Elaina St. James adlı fenomen de mesaili işini bırakanlar arasında. Yıllık 541 bin TL kazandığı işini bırakmasının ardından zamanının çoğunu sosyal medyada geçirmeye başlayan Elaina, özellikle 20 ve 30 yaş arasındaki genç erkeklere özel fotoğraflarını satarak neredeyse bir servet elde ediyor. Ünlü fenomenin aylık kazancı Türk lirası cinsinden 915 bin TL'yi buluyor.

"EMEKLİLİĞİMİ ÖDÜYORUM"

İşi hakkında değerlendirmede bulunan Elaina, "İnsanlar, kadınların 40 yaşlarına geldiğinde görünmez olduklarını söylüyorlar. Onların yanıldığını kanıtlamak istedim. Hayran kitlem 20 ila 30 yaş aralığındaki erkeklerden oluşuyor. Genç erkeklere müstehcen pozlarımı satıp emekliliğimi ödüyorum" dedi.