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Mersinli Hayırseverden Filistinlilere 100 Bin Lira Bağış

Mersin'in Silifke ilçesinde bir hayırsever, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinlilere 100 bin lira bağışta bulundu. Silifke Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hayırsever Bekir Türk, bölgedeki saldırılardan etkilenen Filistinlilere destek amacıyla 100 bin lira bağışladı. Türk, bağış makbuzunu müftülüğe eşiyle birlikte teslim etti. İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru da çifte çeşitli hediyeler verdi.