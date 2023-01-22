Meral Akşener'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına çok sert tepki! İktidara da bir çağrısı var

Şanlıurfa'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına büyük tepki gösterdi. Akşener, "Bunu yapanları ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. İktidar partisine de düşen, bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır. Bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kabinesi yapmak zorundadır." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Şanlıurfa İl Kongresi'nde canlı yayında konuştu. Akşener, dünyada da büyük yankı uyandıran, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı skandal olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AHLAKSIZ VE ŞEREFSİZ"

Sert sözler sarf eden İYİ Parti lideri, "Dün İsveç'te büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız. Bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kabinesi yapmak zorundadır. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun, hangi inancın olursa olsun, herhangi bir kutsal kitabı insan hakları çerçevesi içerisinde yakmaya kalkışmak ve bizim kitabımızı orada yakmaya kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum. Bunu yapmaya kalkanları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"14 Mayıs'ta 1946'yı hatırlıyoruz. 5 maaş, 10 maaş kifayetsiz danışmanlarla çalışır, bizi bilmeyen, bizi düşünmeyen muhteremler övüne övüne 73 yıl sonra kendiniz yaşatıyorsunuz. Mayıslar bizimdir. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İYİ Parti'nin mensuplarının Türkiye'nin yarınının daha güzel olduğunun düşünülmesinde ne kadar önemli bir yeri ve yeriniz olduğunu anlatmak istiyorum. Eğer bugün 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır diyebiliyorsak, bir şey değişti her şey değişti, sebebi sizsiniz.

Urfa'yı çalışarak geldik. Dertlerini öğrenmiştik ama tekrar dinleyelim dedik. Birinci öncelik olarak darmaduman edilmiş Urfa ekonomisi olduğunu gördük.

"13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAKTIR"

Birinci derece sınırdaşlarımızın ortaya koyduğu ekonomik değer 7 trilyon dolar. Buna Mısır'ı, Türk dünyasını, Avrupa'yı ilave edin 21 trilyon dolar. Urfa, Kilis, Mardin, Gaziantep'in Irak ve Sure ile ticaretin sağladığı faydaları bir düşünün. Bunu bırakın şu anda sayısını bilmediğimiz göçmen kitlesiyle karşı karşıyayız. Urfa'da 800 bin göçmenin olduğunu söylediler. Kilis'te bu rakam 200 bin civarında. Sebebi ne biliyor musunuz? Dış politika "Ben onu seviyorum, o beni sevmiyor" diye olur mu? Dış politika bir hafıza işidir. İşte kadim devletin ortadan kalkması, müsteşarlıkların ortadan kalkması, yandaşların elçi olması biz bu hale getirdi. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır."