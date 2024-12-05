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Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek

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Suriye'de rejim ve PKK-YPG'nin tüm hareketleri izleniyor. Cephedeki Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi, "Menbiç için harekete geçtiğimizde terör örgütü karşımızda duramaz" ifadelerini kullandı. Allavi, hücum emri ile 8 yıllık sıcak bölgede hasretin biteceğini de söyledi.

Türkiye'nin yanı başındaki Suriye'de gerilim her geçen gün artarken, Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi'den savaşın seyri ile ilgili kritik açıklamalar geldi.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

İlk cephenin Avn Sefer olduğunu belirten Allavi, "Sirayetel Tepesi'nde rejimin yanlarında Haraba ve Kalatal Mahsenli de PKK tarafından tutuluyor. Şu an operasyon Deyr Hafir'de sürüyor. Burası için de geri sayım başladı. Her an saldırı emri gelebilir." dedi. Terör işgalindeki Menbiç ile 8 kilometre mesafede olduklarını belirten Allavi, "Başladığımız an karşımızda durmaları mümkün değil. Fırat'ın doğusunda günleri sayılı artık. Birkaç tepe kritik. Bu tepeleri aştığımızda şehrin temizliğine başlarız" ifadelerini kullandı.

"8 YILLIK SICAK BÖLGEDE HASRET BİTECEK"

Rejim ve terör örgütü PKK'nın cepheyi paylaştığını söyleyen Allavi "Her yerde kadın keskin nişancı var. Menbiç'e, Kandil kadrosunu yığdılar. Bütün dünya bu örgütün nasıl bir kof yapı olduğunu Menbiç'te bir kez daha görecek. Hücum emri ile 8 yıllık sıcak bölgede hasret bitecek" diye konuştu.

REJİMİN 50 KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Hama'da, rejimin Rusya'ya bağlı 25'nci tümen vuruldu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre toplantı sırasında yapılan saldırı sonucu aralarında general ve albayların da olduğu 50 üst düzey komutan öldürüldü. Tümenin 1 numarası General Süheyl Hasan da yara aldı. Ayrıca onlarca asker hayatını kaybetti ve yaralandı.

Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

neyin hasreti .. ölüme Hasretler..

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