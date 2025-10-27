Haberler

Melissa Kasırgası, 5. Kategoriye Yükseldi

Melissa Kasırgası, 5. Kategoriye Yükseldi
Karayipler bölgesinde etkili olan Melissa Kasırgası'nın şiddeti, rüzgar hızının saatte 260 kilometreye ulaşmasıyla birlikte en tehlikeli seviye olan '5. kategoriye' yükseldi. Kasırga, Jamaika ve Küba'da yıkıcı fırtınalara neden olabilir.

KARAYİPLER bölgesindeki etkili olan Melissa Kasırgası'nın şiddetinin, en tehlikeli seviye olan '5'inci kategori' seviyesine yükseldiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Melissa Kasırgası'na ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, havadan yapılan gözlemlere göre rüzgar hızı saatte 260 kilometreye kadar çıkan kasırganın şiddetinin, en tehlikeli seviye anlamına gelen '5'inci kategori' sınıfına yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, Melissa Kasırgası'nın, ilerleyen günlerde Jamaika ve Küba'da 'yıkıcı' fırtınaya, Karayipler bölgesinin diğer yerlerinde de şiddetli yağışlara, sel baskınlarına ve heyelanlara yol açabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
