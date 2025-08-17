Melania Trump'tan Putin'e Barış Mektubu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Rusya tarafından Ukrayna'dan kaçırılan çocuklarla ilgili Putin'e bir mektup kaleme aldığı açıklandı.

Amerikan basını, Başkan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'e 'Barış mektubu' kaleme aldığını yazdı. Trump'ın, First Lady'nin mektubunu görüşme öncesi Putin'e ilettiği belirtildi. Rus liderin, Melania Trump'ın mektubunu Washington ve Moskova heyetlerinin önünde okuduğu kaydedildi.

Amerikan basınında yer alan mektupta, Melania Trump'ın sözlerine "Sayın Başkan Putin" diyerek başladığı görüldü. Çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini söyleyen First Lady, "Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar" ifadelerini kullandı.

Melania Turmp, Putin'e mektubunda çocukları korumakla insanlığın kendisine hizmet etmiş olacağını vurgulayarak, sözlerini "Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi" diyerek noktaladı.