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Melania Trump, Herson'da insani yardım için bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu

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Melania Trump, Herson'da insani yardım için bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu
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Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde insani yardım konvoyları için bölgesel ateşkesin başladığını açıkladı. Ateşkesin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'te yürürlüğe girdiğini ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından doğrulandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, "Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde insani yardımların yapılabilmesi için bölgesel ateşkes başladı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ve Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını bildirdi. Bölgesel ateşkesin temel amacının insani yardım konvoylarının güvenli şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak olduğunu belirten Trump, ateşkesin Herson bölgesinin Oleşki kentini kapsadığını aktardı. Trump, "Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim'de Moskova saatiyle sabah 04.00'te yürürlüğe girdi. Bölgesel ateşkese ilişkin detaylar, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından da doğrulandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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