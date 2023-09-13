Meksika Kongresi 1000 yaşında oldukları tahmin edilen uzaylılara ait cesetleri sergiledi

Meksika Kongresi, yaklaşık 1,000 yıllık olduğu düşünülen 'insan dışı' uzaylı türlerine ait iki cesedi sergileyerek tarihsel bir an yaşadı. Bu olay, UFO ve uzaylılara olan ilgiyi daha da artırabilir. Bu cesetlerin en az 1,000 yaşında olduğu düşünülüyor. Etkinliği, uzaylı fenomenini uzun yıllardır araştıran Meksikalı gazeteci ve ufolog Jaime Maussan yönetti. Bu mumyalanmış örneklerin Cusco, Peru'dan getirildiği iddia ediliyor.

Meksika Kongresi, yaklaşık 1,000 yıllık olduğuna inanılan "insan dışı" uzaylı türlerine ait olduğu düşünülen iki cesedi halka sergileyerek tarihsel bir an olarak değerlendirilebilecek olağandışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı ve uzaylılar ve UFO'larla ilgiyi daha da artırabilir.

ABD Kongresi'nin Unidentified Flying Objects (UFO'lar) olasılıkları hakkında bir halka açık oturum düzenledikten sonra, şimdi Unidentified Aerial Phenomena olarak adlandırılan benzer bir etkinliği ilk kez düzenleyen Meksika meclisi oldu.

13 Eylül'de, kamu için "insan dışı" uzaylı türlerine ait olduğuna inanılan iki ceset Meksika Kongresi'nde sergilendi. Söylenene göre bu cesetler en az 1,000 yaşındaydı.

Etkinlik, uzun yıllardır uzaylı fenomenini araştıran Meksikalı gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından yönetildi ve Meksikalı bilim adamları tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Katılımcılardan biri, uçuşları sırasında böyle görüntülere rastladığını iddia eden eski bir ABD Deniz Hava Kuvvetleri pilotu ve Americans for Safe Aerospace'nin İcra Direktörü olan Ryan Graves'ti.

Bu mumyalanmış örnekler, herkesin görmesi için pencere içindeki kutularda saklandı. İddiaya göre bunlar Cusco, Peru'dan getirildi.

Andırmayan İspanyol haber kaynağı Marca'ya göre yemin altında olan Maussan, Meksika hükümetinin üyelerine ve ABD yetkililerine bulguları hakkında bilgi vererek, UFO örneklerinin yakın zamanda Meksika Ulusal Otomobil Derneği (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının radyokarbon tarihleme kullanarak DNA kanıtlarını analiz ettiğini söyledi.

"Bu örnekler, yeryüzü evrimimizin bir parçası değil... Bunlar, bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Bunlar diatom (alg) madenlerinde bulundu ve daha sonra fosilleştiler," dedi.

Etkinlik sırasında, Harvard Astronomi Bölümü Direktörü ve Ouymuamua teorisinin yazarı ünlü profesör Abraham Avi Loeb, video görüşmesi yoluyla Meksika hükümetine ulusal bilim adamlarının uzaylı varlıkların olasılıklarını incelemelerine izin vermesini tavsiye etti.