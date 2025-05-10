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Meksika, Google'a 'Meksika Körfezi' Davası Açtı

Meksika, Google'a 'Meksika Körfezi' Davası Açtı
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'a, harita uygulamasında 'Meksika Körfezi' adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirdiği gerekçesiyle dava açtıklarını açıkladı. Sheinbaum, Google'ın bu değişiklikle uluslararası bir meseleyi ihlal ettiğini belirtti.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'a, ABD'de kullanılan harita uygulamasında 'Meksika Körfezi' adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirdiği gerekçesiyle dava açtıklarını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sheinbaum,Google'ı daha önce ABD'de kullanılan harita uygulamasında 'Meksika Körfezi' adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirmesi nedeniyle uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti. Sheinbaum, "Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz" dedi.

Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen kısmında 'Amerika Körfezi' adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google'ın 'Amerika Körfezi' adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba'ya denk gelen kısımlar içinse 'Meksika Körfezi' ismini kullanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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