Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi getirmedi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin dış müdahalelerinin demokrasi getirmediğini söyleyerek ülkesinin bu tür müdahalelere karşı durduğunu vurguladı. Özellikle Venezuela'daki olayları örnek göstererek, halkların kendi geleceklerini tayin etme hakkına sahip olduğunu ifade etti.

MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu belirterek, "ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı" ifadelerini kullandı.

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğunu kaydeden Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın da halklara ait olduğunu söyledi. ABD ile çalıştıklarını dile getiren Sheinbaum, "İş birliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil" diye konuştu.

