Meksika'da uçağın 4 saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu, uçağın acil kapısından çıkıp kanat üzerinde yürüdü

Meksika'nın Benito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan dört saatlik uçak rötarına sinirlenen bir yolcu, acil çıkış kapısından çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Diğer yolcular, polis tarafından gözaltına alınan bu kişiyi hayatlarını kurtardığı için tebrik etti. Uçakta uzun süre havasız kalmaktan dolayı tepki gösteren diğer yolcular, adamın eylemiyle destek göstererek tepkilerini dile getirdi. Gözaltındaki adamın durumu belirsiz.

UÇAĞIN KANADINDA YÜRÜYEREK TEPK GÖSTERDİ

Meksika'nınBenito Juárez Uluslararası Havalimanı'nda uçağın dört saat rötar yapmasına sinirlenen yolcu uçağın acil çıkış kapısından çıkarak kanadın üzerinde yürüdü.

Saatlerce uçağın içinde uçağın kalkmasını bekleyen diğer yolcular polis tarafından gözaltına alınan adama hayatlarını kurtardığı gerekçesi ile teşekkür etti.

Havaalanı yetkililerine göre, Guatemala'ya uçacak olan uçakdört saatlik bir gecikme yaşandıktan sonra içinde yolcular ile beraber park yerinde bekliyordu. Bu sırada sinirlenen bir yolcu, uçaktan çıkarak kanada çıktı ve kanat üzerinde bir süre yürüdükten sonra kabine geri döndü.

DİĞER YOLCULAR DESTEK VERDİ

Yolcu, kabine gelen polisler tarafından gözaltına aldı. Gecikme nedeniyle uzun saatlerce uçakta havasız bir şekilde kalmak zorunda kaldıklarını ifade eden diğer yolcular ise adamın bu hareketi ile hayatlarını kurtardığını söyleyerek adamın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yolcular adama olan desteklerini el yazısıyla beyanname yazarak gösterdi.

Olay sonrası gözaltına alınan adamın halen gözaltında olup olmadığı bilinmiyor.