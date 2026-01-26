Meksika'da saldırı: 11 ölü, 12 yaralı

Haberler

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde oynanan amatör futbol maçının ardından silahlı kişilerin stadyuma ateş açtığı bildirildi. Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Guanajuato Başsavcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
