Meksika'da saldırı: 11 ölü, 12 yaralı
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir stadyumda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Saldırı, amatör futbol maçının ardından gerçekleşti.
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde oynanan amatör futbol maçının ardından silahlı kişilerin stadyuma ateş açtığı bildirildi. Saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Guanajuato Başsavcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya