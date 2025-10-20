Meksika'da Sel Felaketi: 76 Ölü ve 39 Kayıp
Meksika'nın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, 76 can kaybına ve 39 kayba yol açtı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
MEKSİKA'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya ulaştığı bildirildi.
Meksika'nın Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği duyuruldu. Yetkililer, 39 kişinin hala kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktardı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un hafta sonu boyunca şiddetli yağışlardan en çok etkilenen Veracruz, Hidalgo ve Puebla eyaletlerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinden takip ettiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya