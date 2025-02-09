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Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti

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Meksika'da seyir halindeki yolcu otobüsü kaza geçirdi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüs tamamen yandı. Otobüste bulunan 48 kişiden 41'i hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın Cancun şehrinden Tabasco eyaletine giden bir otobüs, Escarcega şehrinin yakınlarında kaza geçirip alev aldı.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında otobüs tamamen yandı. Alevlere teslim olan otobüsten geriye sadece metal çerçeve kaldı.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsün içerisinde şoförle beraber bulunan 48 yolcudan 41'i hayatını kaybetti. Tabasco eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Otobüs firması yetkilileri, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Otobüs firması yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve otobüsün hız sınırları içinde seyrettiğini söyledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bakalım kaç kişi allah rahmet eylesin diyecek. bence kimse.

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Haber YorumlarıDağıstan:

Kazanın nedeni araştırılacakmış. Bizdeki yangın gibi. İnsanlar öldü yahu..

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