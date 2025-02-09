Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Cancun şehrinden Tabasco eyaletine giden bir otobüs, Escarcega şehrinin yakınlarında kaza geçirip alev aldı.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında otobüs tamamen yandı. Alevlere teslim olan otobüsten geriye sadece metal çerçeve kaldı.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsün içerisinde şoförle beraber bulunan 48 yolcudan 41'i hayatını kaybetti. Tabasco eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Otobüs firması yetkilileri, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti. Otobüs firması yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını ve otobüsün hız sınırları içinde seyrettiğini söyledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.