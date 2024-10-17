Meksika'da güzellik kraliçesi, geçirdiği feci kazada hayatını kaybetti

Meksika'nın Nuevo León eyaletinde acı bir kaza meydana geldi. 2018 yılında "Turizm Kraliçesi" seçilen güzellik modeli Samanta Villarreal Núñez, 13 Ekim Pazar günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, Villarreal Núñez'in kız kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte seyahat ettiği pikap kamyonetin kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlanması sonucu gerçekleşti. Kaza sonrası araç alev aldı.

Acil kurtarma ekipleri ve Kızıl Haç paramedikleri hızla olay yerine ulaştı. Üç kişiyi araçtan çıkarmayı başardılar, ancak Villarreal Núñez maalesef kurtarılamadı. Diğer iki yaralı, Sabinas Hidalgo şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor.

Kazanın detayları henüz tam olarak aydınlatılamamış durumda. Aracı kimin kullandığı bilinmiyor ve bazı yerel kaynaklar, kazadan önce aracın kovalandığını iddia ediyor.

Samanta Villarreal Núñez, 2018'de El Carmen belediyesini temsilen Nuevo León eyalet güzellik yarışmasında "Turizm Kraliçesi" unvanını kazanmıştı. Aslen Sabinas Hidalgo doğumlu olan genç kadın, Monterrey'de yaşıyordu.

Reina Turismo Internacional'in CEO'su Alberto Roque, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Villarreal Núñez'in kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ailesine başsağlığı diledi.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Bu trajik olay, toplumda derin bir üzüntüye neden oldu ve güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.