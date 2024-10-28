Meksika'da gece kulübünde facia: Cam balkon çöktü, 3 ölü 16 yaralı

Meksika'nın San Luis Potosi kentinde bulunan bir gece kulübünde yaşanan facia, çok sayıda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlandı. Ünlü bir müzisyenin konseri sırasında meydana gelen olayda cam balkonun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Aşırı kalabalık nedeniyle gece kulübünün üçüncü katındaki cam balkonun korkulukları ağırlığı taşıyamadı. Korkulukların devrilmesi ve camın kırılması sonucu insanlar üç kat yükseklikten aşağı düştü.

Görgü tanıkları, olay sırasında büyük bir panik yaşandığını ve yaşanan izdihamın durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Çok sayıda ambulans ve acil durum ekibi olay yerine sevk edildi.

Yerel yetkililer, gece kulübünün kapasitesinin üzerinde misafir kabul etmesi ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği konusunda soruşturma başlattı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın detayları araştırılıyor.