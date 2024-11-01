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Meksika'da Cadılar Bayramı Uyarısı: Maske ve Kostüm Giymeyin

Meksika'da Cadılar Bayramı Uyarısı: Maske ve Kostüm Giymeyin
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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde çete şiddetinin artması nedeniyle yetkililer, Cadılar Bayramı'nda maske veya kostüm giymemeleri için halkı uyardı. Kamu Güvenliği Bakanı, gece geç saatlerde dışarıda kalmamalarını da tavsiye etti.

MEKSİKA'da yetkililer, çete şiddeti olaylarının artması nedeniyle suçlularla karıştırılmamak için insanları Cadılar Bayramı'nda maske veya kostüm giymemeleri konusunda uyardı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde çete şiddeti olayların giderek artması sebebiyle bölgenin Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, insanları Cadılar Bayramı'nda herhangi maske ve kostüm giymemeleri konusunda uyardı. Sanchez, "Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarda durmayın" dedi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Eylül'de Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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