Meksika'da Cadılar Bayramı Uyarısı: Maske ve Kostüm Giymeyin

MEKSİKA'da yetkililer, çete şiddeti olaylarının artması nedeniyle suçlularla karıştırılmamak için insanları Cadılar Bayramı'nda maske veya kostüm giymemeleri konusunda uyardı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde çete şiddeti olayların giderek artması sebebiyle bölgenin Kamu Güvenliği Bakanı Gerardo Merida Sanchez, insanları Cadılar Bayramı'nda herhangi maske ve kostüm giymemeleri konusunda uyardı. Sanchez, "Kostüm veya maske takmayın, sahte silah taşımayın veya bir suçlunun kılığına girmeyin. Gece geç saatlere kadar dışarda durmayın" dedi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu çetelerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle Sinaloa Valisi Ruben Rocha, Eylül'de Culiacan, Elota, Cosala ve San Ignacio'daki tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bölgeye ek askeri kuvvetler sevk edildi.