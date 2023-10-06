Mehmetçik, ABD'nin 2 ay önce teröristlerle ortak tatbikat yaptığı Koniko petrol sahasını da vurdu

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırı girişiminin ardından TSK ve MİT, son 48 saat içinde Suriye ve Irak'ın kuzeyine adeta bomba yağdırdı. Bölgeden gelen bilgilere göre Mehmetçik'in vurduğu hedefler arasında ABD'nin 2 ay önce teröristlerle ortak tatbikat yaptığı Koniko petrol sahası da var.

1 Ekim'de Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırı girişimi sonrası harekete geçen MİT ve TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyine operasyon üstüne operasyon yapıyor. Son 48 saatte bomba yağdırılan hedefler arasında ABD'nin 2 ay önce teröristlerle ortak tatbikat yaptığı Koniko petrol sahasının da bulunduğu aktarıldı.

48 SAAT İÇİNDE TERÖR HEDEFLERİNE BOMBA YAĞDI

Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin son dönemde Türkiye sınırından sızma girişimleri ve son olarak Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı üzerine terör hedeflerine son 48 saat içinde bomba yağdı.

ABD'NİN ORTAK TATBİKAT YAPTIĞI BÖLGELER DE VURULDU

Türk SİHA'larıyla art arda gerçekleştirilen nokta hava harekatlarında terör örgütüne ait yerleşkeler yerle bir edilirken, vurulan hedefler arasında 2 ay önce ABD'nin PKK-YPG'li teröristlere Bradley zırhlı muharebe araçları ve uçaksavarların da kullanıldığı ağır silahlarla eğitim verilen ve ortak tatbikat gerçekleştirilen üs bölgeleri de yer aldı.

KONİKO PETROL SAHASI DA VURULAN HEDEFLER ARASINDA

Sözcü'de yer alan habere göre ABD askerleri ile sözde DEAŞ ilemücadele adı altında kurulan ve kısa adı YAT olan Anti Terör Biriminin ortak tatbikat yaptıkları Haseki vilayetine bağlı Deyr Ez Zor'daki El Ömer ile Koniko Petrol sahaları ile Abdülaziz Dağı ve Kamışlıya bağlı El Kâhtaniye'deki Ewda, Kerdahol, Saide, Til Hatun petrol istasyonları ile patlayıcı imalatı yapılan kimya laboratuvarları SİHA ile vuruldu.

13 AYRI BARINMA VE ÜSLENME ALANI YERLE BİR EDİLDİ

Geçen yıl Şırnak'ın Cizre İlçesinin hemen karşısındaki Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alan ABD askerlerinin yine teröristlerle ortak tatbikat gerçekleştirdiği El Malikiye İlçesine bağlı Teqil Beqil Köyünde de 13 ayrı barınma ve üslenme alanları ile ağır silah mevzileri vurularak yerle bir edildi.

SİLAHLARIN İSTİFLENDİĞİ DEPOLAR

Bu harekata eş zamanlı olarak Şerra ve Şerava ilçelerine bağlı Ziyara Merenaz Köylerindeki sözde ağır silah eğitim alanı ile ABD'nin TIR'larla bu bölgeye gönderdiği ağır silahların istiflendiği iki ayrı silah ve mühimmat deposu da vuruldu. Mardin'in Kızıltepe İlçesinin hemen karşısındaki sol çaprazda yer alan Amudê İlçesinde de YPG'li teröristlerin kullandığı bir yeraltı tüneli ile işgal öncesi okul olarak kullanılan ancak teröristlerce daha sonra cephanelik ve silah deposu olarak kullanılan bina da vuruldu. Zeytin Dalı harekat bölgesi sınırları içinde kalan Tel Rifat bölgesinde de terör örgütüne ait 21 ayrı mevzi ve eğitim alanı vuruldu.