Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi

Meghan Markle, CBS News'e verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Sussex Düşesi, ruh sağlığı konusunda açıkça konuşmanın önemini vurgulayarak, "Hiç kimsenin inandırılmamasını istemem" dedi.

Markle, deneyimlerini paylaşarak başkalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti: "Başka birinin bu şekilde hissetmesini asla istemem. Eğer benim atlattıklarımı dile getirmem birini kurtaracaksa veya birini hayatında gerçekten, samimiyetle kendini kontrol etmeye teşvik edecekse, o zaman buna değer."

Meghan ve Prens Harry, çevrimiçi zorbalıktan etkilenen çocukların ebeveynlerini destekleyecek "Ebeveynler Ağı" adlı yeni bir proje başlattıklarını duyurdu. Çift, kendi çocukları Archie ve Lilibet'in de olması nedeniyle bu konuya özel önem verdiklerini vurguladı.

Daha önce 2021'de Oprah Winfrey'e verdiği röportajda da ruh sağlığı sorunlarından bahseden Meghan, kraliyet ailesinden yeterli destek görmediğini ve yardım taleplerinin reddedildiğini belirtmişti. Bu açıklamalar, o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

Prens Harry de eşinin yaşadıklarına dair üzüntüsünü ve o dönemki tepkisinden duyduğu pişmanlığı dile getirmişti. "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun için kendimden nefret ediyorum. Onun benden ihtiyacı olan şey, verebildiğimden çok daha fazlaydı," demişti.

Çift, yeni projeleriyle ruh sağlığı ve çevrimiçi zorbalık konularında farkındalık yaratmayı ve diğer ebeveynlere destek olmayı hedefliyor.