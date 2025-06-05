Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı
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Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı
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Sussex Dükü ve Düşesi, doğum sancılarını hızlandırmak için dans ettikleri videoyu sosyal medyada paylaşmaları üzerine eleştirilere maruz kaldılar. Meghan, kızları Lilibet'in 4. doğum gününü kutlamak için hastanedeki dans görüntülerini yayınladı. Ancak çiftin bu paylaşımı, mahremiyet eksikliğinden sürekli yakınmaları nedeniyle eleştiri aldı. Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, çifti ikiyüzlülükle suçladı ve Meghan'ın bu tür paylaşımlarıyla ilgi çekmeye çalıştığını belirtti.

Sussex Dükü ve Düşesi, doğum sancılarını hızlandırmak için dans ettikleri videoyu paylaşmaları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

43 yaşındaki Meghan, dün kızları Lilibet'in 4. doğum gününü kutlamak için hastanedeki dans görüntülerini sosyal medyada yayınladı.

80 saniyelik videoda, ikinci çocuğuna hamile olan eski aktris yatak kenarında kürek çeker gibi hareketler yapıp omuzlarını sallıyor. Prens Harry de kapşonlu sweatshirt giymiş halde "The Baby Momma Dance" adlı o dönemde popüler olan hamilelik şarkısı eşliğinde dans ediyor.

Meghan videoyu Instagram'daki 3 milyon takipçisiyle paylaştı. Paylaşımında şöyle yazdı: "Dört yıl önce bugün bu da yaşandı. Her iki çocuğumuz da doğum tarihini bir hafta geçirmişti... Baharatlı yemek, uzun yürüyüşler ve akupunktur işe yaramayınca geriye sadece bir seçenek kalmıştı!"

Kraliyet uzmanı Ingrid Seward, Meghan'ı ikiyüzlülükle suçladı. Çiftin sürekli mahremiyet eksikliğinden yakındığını hatırlattı.

The Sun gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstediklerini yapabilirler ama neden bunu internette paylaşıyorlar? Meghan'ın hiç sınırı yok mu? Bence bu kaba, gereksiz ve ilgi çekme amacı güdüyor."

"Mahremiyet ve güvenlik konusunda sürekli dert yanıyorlar, sonra böyle içerikler paylaşıyorlar. Meghan bunu paylaşmaktan kendini alamıyor."

"Savunduğu değerlerin tamamı için büyük bir ikiyüzlülük. Son derece utanç verici."

Kral Charles, ABD'de yaşayan torunu Lilibet'le şimdiye kadar sadece bir kez, Haziran 2022'de tanışabildi.

Bu gelişme, Meghan'ın gelecekte kızıyla birlikte iş kurmayı ve "ortak bir proje geliştirmeyi" düşündüğünü söylemesinden bir gün sonra yaşandı.

Harry medyaya karşı mahremiyet gerekçesiyle çok sayıda dava açmış durumda. Bu yıl İngiltere'de bulunduğu sıradaki güvenlik düzenlemeleri konusundaki mücadelesini kaybetti. Daha sonra Lilibet ve oğlu Archie'yi ülkeye getirmenin güvenli olmayacağını belirtti.

Nisan ayında Sussex çifti, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulunmuştu.

Dün akşam, çocukların pasaport işlemlerindeki gecikmeler nedeniyle çiftin aile soyadını Harry'nin merhum annesi Diana'nın soyadı olan Spencer olarak değiştirmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Bir kaynak, başvuru belgelerinde HRH unvanlarının bulunması nedeniyle yetkililerin süreci kasıtlı olarak yavaşlattığını düşündüklerini aktardı.

Günün erken saatlerinde Düşes, Instagram'da bebeklikte çekilmiş bir fotoğrafla şimdiki halini gösteren bir fotoğrafı yan yana paylaştı.

Meghan, Lilibet dünyaya geldikten sonra her günün "daha aydınlık ve güzel" geçtiğini ifade etti.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Güzel kızımıza doğum günü kutlu! Dört yıl önce bugün hayatımıza katıldı - her gün onun sayesinde daha parlak ve daha güzel geçiyor. Sevgilerini gönderen ve bu özel günü kutlayan herkese teşekkür ederiz!"

Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Meghan Markle doğuma kalça dansıyla hazırlandı, paylaşımı İngiltere'yi ayağa kaldırdı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir Altay ASİLHAN:

Allah akıl fikir versin , birisi kalça sallıyor, bütün dünya buna dikkat kesiliyor, Gazze'de katliam var bu kadar dikkat çekmiyor...

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