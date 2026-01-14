Haberler

Medvedev'den Macron'a ironik yanıt: Korkudan Grönland'dan vazgeçecekler
Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde zincirleme sonuçlar doğacağı yönündeki açıklamasına sert bir dille karşılık verdi. Medvedev, Macron'un açıklamasını alaycı bir dille eleştirerek, Avrupa ülkelerinin ABD'ye karşı herhangi bir somut adım atamayacağını savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde "eşi benzeri görülmemiş zincirleme sonuçlar" doğacağı yönündeki açıklamasına sert sözlerle karşılık verdi.

"AMAN TANRIM, NE YAPACAKLAR?"

Medvedev, Macron'un açıklamasını alaycı bir dille eleştirerek, "Fransız horozu, Danimarka'nın egemenliği etkilenirse sonuçların emsalsiz olacağını söyledi. Aman Tanrım, ne yapacaklar? ABD Başkanı'nı mı kaçıracaklar? ABD'ye nükleer saldırı mı düzenleyecekler?" ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Medvedev, Avrupa ülkelerinin ABD'ye karşı herhangi bir somut adım atamayacağını savundu ve eleştirilerinin dozunu artırdı.

"ALTLARINA İŞEYECEKLER VE GRÖNLAND'I VERECEKLER"

Medvedev, açıklamasında, "Sadece altlarına işeyecekler ve Grönland'ı verecekler. Ve bu, Avrupa için harika bir emsal olurdu" diyerek hem Danimarka'yı hem de Avrupa ülkelerini hedef aldı.

"GRÖNLAND RUSYA'YA KATILABİLİR"

Medvedev, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD Başkanı Donald Trump'ın acele etmemesi halinde Grönland'da ani bir referandum düzenlenebileceğini, ada halkının tamamının Rusya'ya katılma yönünde oy kullanabileceğini öne sürmüştü. Medvedev, yaklaşık 55 bin nüfusa sahip Grönland'ın bu senaryoda Rusya'nın kontrolüne girebileceğini iddia etmişti.

Medvedev'in sözleri, ABD'nin Grönland üzerindeki olası girişimleri ve Avrupa'da egemenlik tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde, uluslararası diplomatik gerilimi artıran yeni bir çıkış olarak yorumlandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
