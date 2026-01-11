Haberler

Mazlum Abdi: 'Halep'ten tahliyeler için ateşkes anlaşmasına varıldı'

Mazlum Abdi: 'Halep'ten tahliyeler için ateşkes anlaşmasına varıldı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden sivillerin ve savaşçıların tahliyesi için uluslararası arabulucular aracılığıyla bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden sivillerin ve savaşçıların tahliyesi için uluslararası arabulucular aracılığıyla bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Abdi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Halep'te halkımıza yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmak için uluslararası tarafların arabuluculuğunda, ateşkesin sağlanması ve şehitlerin, yaralıların, mahsur kalan sivillerin ve savaşçıların Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden Suriye'nin kuzey ve doğusuna tahliye edilmesinin güvence altına alınması konusunda bir mutabakata vardık" dedi.

Abdi ayrıca arabulucuları, ihlalleri durdurma ve yerinden edilen kişilerin evlerine güvenli dönüşlerini sağlama konusundaki sözlerini tutmaya çağırdı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "SDG unsurlarının son grubunu taşıyan otobüslerin Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinden Suriye'nin kuzeydoğusuna doğru yola çıktığını" doğruladı.

Suriye devlet medyası Cumartesi günü, yetkililerin günlerce süren çatışmaların ardından "SDG savaşçılarını Halep'in Şeyh Maksoud mahallesinden ülkenin kuzeydoğusuna transfer etmeye başladığını" bildirdi.

AFP'nin haberine göre, devlet televizyonu, "Yasin Hastanesi'nde teslim olan Suriye Demokratik Güçleri savaşçılarının İçişleri Bakanlığı gözetiminde otobüslerle Tabka kentine götürüldüğünü" belirtti.

Ayrıca, "en az üç otobüsün savaşçılarla birlikte güvenlik güçleri eşliğinde Şeyh Maksud mahallesinden ayrıldığı" da gözlemlendi.

BBC
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti