Mazlum Abdi: 'Halep'ten tahliyeler için ateşkes anlaşmasına varıldı'

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden sivillerin ve savaşçıların tahliyesi için uluslararası arabulucular aracılığıyla bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Abdi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Halep'te halkımıza yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmak için uluslararası tarafların arabuluculuğunda, ateşkesin sağlanması ve şehitlerin, yaralıların, mahsur kalan sivillerin ve savaşçıların Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden Suriye'nin kuzey ve doğusuna tahliye edilmesinin güvence altına alınması konusunda bir mutabakata vardık" dedi.

Abdi ayrıca arabulucuları, ihlalleri durdurma ve yerinden edilen kişilerin evlerine güvenli dönüşlerini sağlama konusundaki sözlerini tutmaya çağırdı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, "SDG unsurlarının son grubunu taşıyan otobüslerin Halep'teki Şeyh Maksud mahallesinden Suriye'nin kuzeydoğusuna doğru yola çıktığını" doğruladı.

Suriye devlet medyası Cumartesi günü, yetkililerin günlerce süren çatışmaların ardından "SDG savaşçılarını Halep'in Şeyh Maksoud mahallesinden ülkenin kuzeydoğusuna transfer etmeye başladığını" bildirdi.

AFP'nin haberine göre, devlet televizyonu, "Yasin Hastanesi'nde teslim olan Suriye Demokratik Güçleri savaşçılarının İçişleri Bakanlığı gözetiminde otobüslerle Tabka kentine götürüldüğünü" belirtti.

Ayrıca, "en az üç otobüsün savaşçılarla birlikte güvenlik güçleri eşliğinde Şeyh Maksud mahallesinden ayrıldığı" da gözlemlendi.