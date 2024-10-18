Sahile beyaz köpek balığı çekiciyle kaldırıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran beyaz köpek balığı panik yarattı.

Polisten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki köpek balığı sahile vurmuştu, neden öldüğü henüz bilinmeyen köpek balığı memurlarımız tarafından kaldırıldı" denildi.

ÖLÜM SEBEBİ İNCELENİYOR

Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Ofisi, köpek balığının nasıl öldüğüne ilişkin net bilginin incelemeler sonrasında anlaşılacağını ifade etti. Ofis tarafından 2023 yılında yapılan araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Massachusetts'de tahmini 800 beyaz köpek balığı bulunduğu belirtildi.