Sahile beyaz köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
ABD'nin Massachusetts eyaletinin Cape Cod bölgesinde sahile vuran beyaz köpek balığı polis tarafından çekiciyle kaldırıldı. Aynı bölgede 2015-2018 yılları arasında 800 beyaz köpek balığı bulunmuştu.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran beyaz köpek balığı panik yarattı.
Polisten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki köpek balığı sahile vurmuştu, neden öldüğü henüz bilinmeyen köpek balığı memurlarımız tarafından kaldırıldı" denildi.
ÖLÜM SEBEBİ İNCELENİYOR
Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Ofisi, köpek balığının nasıl öldüğüne ilişkin net bilginin incelemeler sonrasında anlaşılacağını ifade etti. Ofis tarafından 2023 yılında yapılan araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Massachusetts'de tahmini 800 beyaz köpek balığı bulunduğu belirtildi.