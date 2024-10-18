Üye Girişi
Haberler

Sahile beyaz köpek balığı çekiciyle kaldırıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Cape Cod bölgesinde sahile vuran beyaz köpek balığı polis tarafından çekiciyle kaldırıldı. Aynı bölgede 2015-2018 yılları arasında 800 beyaz köpek balığı bulunmuştu.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran beyaz köpek balığı panik yarattı.

Polisten yapılan açıklamada, "Ne yazık ki köpek balığı sahile vurmuştu, neden öldüğü henüz bilinmeyen köpek balığı memurlarımız tarafından kaldırıldı" denildi.

Massachusetts'te Sahile Vuran Beyaz Köpek Balığı Kaldırıldı

ÖLÜM SEBEBİ İNCELENİYOR

Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Ofisi, köpek balığının nasıl öldüğüne ilişkin net bilginin incelemeler sonrasında anlaşılacağını ifade etti. Ofis tarafından 2023 yılında yapılan araştırmada, 2015-2018 yılları arasında Massachusetts'de tahmini 800 beyaz köpek balığı bulunduğu belirtildi.

Massachusetts'te Sahile Vuran Beyaz Köpek Balığı Kaldırıldı

Massachusetts'te Sahile Vuran Beyaz Köpek Balığı Kaldırıldı

Sahile beyaz köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Yerel Haberler Massachusetts Denizcilik Hayvanlar Yaşam Dünya Polis

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
500

Yorumlar (1)

bekir yapici:

böyle habermi olur o agirlikta bir köpek baliginin dogal olarak cekiciyle götürülmesinin acaba ne gibi bir haber degeri var ayrica cekici ile götürülmesi degil bu köpek baligini birisi sirtina vurup götürseydi haber degeri olurdu.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig 9. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları ne zaman? Yalı Çapkını 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18 Ekim Cuma yayınlanacak mı, yeni bölümde neler olacak? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi! 4 Halife kimdir, isimleri ne? Dört Halife sırasıyla kimler? Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında? Fuat Keyman nereli? Müge Anlı Hatice Kübra Ateş sevgilisinin yanından çıktı! Hatice Kübra Ateş olayı nedir, kimdir ve kaç yaşında? One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar? Cilt bakımında E vitamini nasıl kullanılır? E vitamini yüze nasıl sürülür? 2025 IMEI kaydı ücreti artacak mı, ne kadar olacak? Yurt dışı telefon kayıt ücretine zam var mı? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.